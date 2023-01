Calcio: Bari; arriva dall'Inter l'attaccante Esposito

(ANSA) - BARI, 31 GEN - Il Bari ha acquisito in prestito dal'Inter l'attaccante classe '02 Sebastiano Esposito, già a disposizione del tecnico Michele Mignani.

Cresciuto nel Brescia, ha esordito con l'Inter a San Siro contro l'Eintracht Francoforte in Europa League all'età di 16 anni, 8 mesi e 12 giorni, record che lo rende il più giovane debuttante nerazzurro in una competizione continentale. Ha debuttato anche in Champions League contro il Borussia Dortmund ed in Serie A contro il Parma diventando il primo giocatore del 2002 ad esordire in massima serie. Ha giocato anche nella Spal e nel Venezia, olte che nel Basilea e nell''Anderlecht. Esposito ha militato in tutte le giovanili azzurre, l'ultima in U21 a settembre, in amichevole contro il Giappone insieme al portiere biancorosso Elia Caprile.

Accanto all'operazione Esposito, il club barese ha restituito all'Inter l'attaccante Eddy Salcedo (giunto in prestito in estate), ora destinato ad andare al Genoa.

Per la prossima trasferta del Bari a Ferrara contro la Spal sono in vendita i 1490 biglietti del settore ospiti, riservati ai tifosi biancorossi 'non residenti in Puglia', "vista - è scritto nella nota del club di Via Torrebella - l'Ordinanza del Prefetto di Ferrara del 27/01/23, a seguito di riunione G.O.S. di ieri pomeriggio". (ANSA).