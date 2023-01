Cocaina spacciata in piazza a Brindisi, 16 arresti

(ANSA) - BRINDISI, 30 GEN - Il Gip del tribunale di Brindisi ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 16 persone (sette in carcere e nove ai domiciliari) indagate in concorso per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti. Gli arresti, nell'ambito dell'indagine denominata 'Square', sono stati eseguiti questa mattina dai carabinieri, tra Brindisi, Melfi (Potenza), Aulla (Massa Carrara), Conversano (Bari) e Trani.

Nel corso dei mesi le attività delle forze dell'ordine hanno consentito di sequestrare oltre un chilogrammo di cocaina, la somma in contanti di 1.800 euro; accertare l'esistenza di basi logistiche a Brindisi in cui veniva occultata la droga. Inoltre sono state documentate dai militari numerose cessioni di cocaina anche durante il giorno che sarebbero avvenute in diverse piazze a Brindisi, di volta in volta concordate, in particolare in piazza Raffaello.

L'indagine ha permesso di ricostruire le presunte attività illecite che sarebbero avvenute tra il settembre del 2020 ed il luglio del 2021. (ANSA).