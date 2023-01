Migranti:Geo Barents,minori soli in 3 città,adulti a Centro-Nord

(ANSA) - GENOVA, 29 GEN - Sono tre i centri di accoglienza dove alloggerà la maggior parte dei minori non accompagnati sbarcati dalla nave umanitari di Msf Geo Barents, attraccata ieri al porto della Spezia. I minori arrivati in porto sono 87, 74 sono 'soli'. Di questi 23 resteranno alla Spezia. Gli altri 51 andranno ad Alessandria, Livorno e Foggia. Nelle prime due città sono già arrivati, mentre in queste ore è partito il pullman per la città pugliese. Intanto la prefettura della Spezia fa sapere che gli altri migranti andranno in Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte e una piccola quota a Genova (ANSA).