Mare: volontari 'Fare Verde' puliscono spiaggia a Bari

(ANSA) - BARI, 29 GEN - Quintali di plastica e decine di bottiglie: è questo il "bottino" raccolto dai volontari di Fare Verde nell'ambito della manifestazione nazionale "Il mare d'inverno" giunta alla XXXII edizione, con il patrocinio del Comune di Bari e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica. Gli attivisti, sfidando le avverse condizioni meteo, hanno pulito un lungo tratto di costa a Bari sul lungomare Tenente Massaro di Palese, recuperando soprattutto plastica (contenitori, bottiglie di plastica, reti per i mitili di plastica, polistirolo) oltre a vetro e lattine con i quali hanno riempito dieci bustoni.

"L'iniziativa di Fare Verde - spiega il presidente nazionale, l'avvocato Savino Gambatesa - ha l'obiettivo di riportare al centro dell'attenzione la necessità di ridurre i rifiuti alla fonte, riusarli e riciclarli, secondo i principi di una economia circolare". Per Sandro Marano, coordinatore di Fare Verde - Terra di Bari "è tempo di valutare la reintroduzione del vuoto a rendere dietro cauzione per tutti i liquidi alimentari, in modo da ridurre alla fonte la quantità di rifiuti prodotti, e il divieto di materiali non riciclabili come il polistirolo, in modo da favorire il più possibile il riciclo". (ANSA).