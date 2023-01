Giorno Memoria: Bari ricorda le vittime dell'olocausto

(ANSA) - BARI, 27 GEN - La Giornata della memoria a Bari si è aperta questa mattina con la deposizione di una corona di fiori sulla targa affissa nella sala consiliare del Comune che ricorda Filippo D'Agostino, sindacalista, consigliere comunale, antifascista e medaglia d'oro al valor militare, deportato e ucciso nel lager nazista di Mauthausen. Alla cerimonia hanno partecipato fra gli altri il sindaco Antonio Decaro e la segretaria della Cgil Bari Gigia Bucci. "Siamo noi i custodi di quella storia che tra qualche anno non avrà più superstiti - ha detto Decaro - Viaggiare sui luoghi della memoria, guardare un film sull'Olocausto con i nostri figli, ricordare Filippo D'agostino rappresenta il testimone che passiamo a chi ci sarà dopo di noi per ricordare una storia che qualcuno forse vorrebbe derubricare a cosa passata". Al termine Decaro si è recato in Prefettura per la cerimonia di consegna di cinque medaglie d'onore alla memoria, concesse con decreto del Presidente della Repubblica. Questa mattina, inoltre, su iniziativa dell'Anpi, alla presenza dell'assessore alle Politiche educative Paola Romano è stata deposta una corona nel portico della chiesa di San Francesco dove c'è la targa che commemora Giuseppe Zannini, antifascista cattolico che morì nel lager di Mauthausen. Infine, a 'Spazio Murat', l'assessore alle Culture Ines Pierucci ha partecipato ad un'iniziativa dove è stata scoperta una targa che intende onorare "le vittime omosessuali dello sterminio nazifascista e di tutte le persecuzioni, di ieri e di oggi".

