Lecce: Baroni "contro la Salernitana parte nuovo torneo"

(ANSA) - LECCE, 26 GEN - Il sold out al Via del Mare, ormai non più una novità per lo stadio salentino, per spingere il Lecce contro la Salernitana, snodo cruciale per entrambe le formazioni in questa lunga volata salvezza. Il Lecce, dopo sei gare utili consecutive, cerca il riscatto all'opaca prestazione di Verona. La Salernitana vuole cancellare il doppio stop contro Atalanta e Napoli e rimettersi in carreggiata. "A Verona era una sfida salvezza in cui abbiamo commesso delle leggerezze che di solito non commettiamo - dice il tecnico Marco Baroni -. Domani sarà un'altra partita, contro una formazione che ha fatto un bel campionato fino a questo punto, e che fuori casa si è concessa degli exploit. Guardiamo l'avversario con attenzione, ma non carichiamo eccessivamente l'incontro, che sarà però una tappa importante del nostro campionato". Contro i campani comincia il giro di boa della stagione: "Parte un nuovo torneo, la Salernitana arriva con dei nuovi giocatori, come noi che abbiamo registrato degli innesti - prosegue il tecnico -. Noi dobbiamo però sempre lottare come se fosse l'ultima partita, e dobbiamo scendere in campo tenendo bene in mente che abbiamo ancora tanto da fare. Servirà una prestazione di grande attenzione: noi siamo pronti, ed è necessario centrare la prestazione".

In chiave formazione, recuperati gli infortunati della gara di Verona, Baroni lascia intravedere possibili scelte: "Pezzella era partito contro il Milan, quindi è molto probabile che possa partire, ma lui e Gallo sono due ragazzi che stanno facendo bene - dice il tecnico. Ceesay sta impattato al meglio nel nostro campionato e lo teniamo in grande considerazione, così come è evidente che Colombo sta facendo delle buone prestazioni".

(ANSA).