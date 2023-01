Imprese: a gruppo Master il 'Great Place to Work 2023'

(ANSA) - BARI, 26 GEN - Il gruppo 'Master' di Conversano (Bari), "leader nel mercato globale di accessori e componentistica per serramenti, ottiene la prestigiosa certificazione 'Great Place to Work 2023' risultando tra le migliori aziende per le quali lavorare in Italia, secondo le opinioni dei propri collaboratori". Ne dà notizia un comunicato Secondo le opinioni della propria "popolazione aziendale, Master rientra 'tra le migliori aziende per le quali lavorare in Italia': il questionario di analisi del clima aziendale - si legge in una nota - ha misurato ed analizzato in dettaglio l'opinione dei collaboratori riguardo ad un ampio ventaglio di tematiche lavorative tra cui il senso di appartenenza, la percezione di equità e di meritocrazia, la fiducia nel futuro dell'azienda, la credibilità nei riguardi della direzione e molte altre".

"Essere un'azienda certificata 'Great Place To Work' - spiega Annacarla Loperfido, HR and Organization Director del Gruppo Master - per noi significa proseguire nell'impegno più importante per Master: mettere al centro la nostra risorsa più grande, le persone. Ogni giorno ci impegniamo per rendere Master un posto migliore in cui lavorare continuando ad investire sull'efficientamento dei nostri processi e sullo sviluppo delle nostre persone rendendole partecipi del percorso evolutivo intrapreso dall'azienda". (ANSA).