Accordo Uniba e Fondazione Taranto25 per avvio nuove start-up

(ANSA) - BARI, 26 GEN - Supporto per l'avvio di start-up nel territorio di Taranto, condivisione di know how e percorsi specifici per la formazione: sono questi alcuni degli elementi che caratterizzano il protocollo d'intesa sottoscritto tra la 'Fondazione Taranto 25 e l'Università di Bari. L'intesa è stata siglata ieri in un incontro pubblico alla presenza tra gli altri del rettore dell'ateneo di Bari, Stefano Bronzini, del presidente della 'Fondazione Taranto 25', Fabio Tagarelli e del sindaco del capoluogo ionico Rinaldo Melucci.

Con il protocollo di intesa l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 'Fondazione Taranto 25' si impegnano, viene evidenziato in una nota, a collaborare "nella programmazione e nella realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca e diffusione di informazioni in temi di comune interesse". In particolare, "nell'ambito dell'autoimpenditorialità e dello sviluppo di startup nel territorio di Taranto".

La collaborazione si realizzerà in diversi ambiti, tra i quali l'organizzazione di convegni e seminari in materia di autoimprenditorialità, network di imprese e di parti sociali.

Per la gestione e l'attuazione delle attività previste dal protocollo d' intesa è prevista l'attivazione di un 'Comitato paritetico di Gestione 'composto da sei rappresentanti dell'Università e della Fondazione.

Nelle attività saranno coinvolti tutti i partner di Fondazione Taranto 25: l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto, BCC di San Marzano, Comune di Taranto, Porte dello Jonio, Europassistance e Taranto Cruise Port. (ANSA).