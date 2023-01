Tumori:Asl Bari,bandita gara per acquisto 22 caschi refrigeranti

(ANSA) - BARI, 19 GEN - L'Asl di Bari ha ricevuto 500mila euro dalla Regione Puglia per acquistare 22 caschi refrigeranti contro la caduta dei capelli da distribuire nelle oncologie ospedaliere. La gara di appalto è stata bandita dall'azienda sanitaria barese, capofila in Puglia del progetto, un servizio a beneficio delle pazienti in trattamento chemioterapico per tumore alla mammella. La nuova fornitura permetterà di raddoppiare la dotazione dei caschi refrigeranti attualmente esistenti: passeranno infatti dai 18 attuali a 40 in tutta la regione. "A seguito di diversi incontri con i vertici dell'Asl di Bari - dichiara l'assessora al Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone - siamo riusciti in breve tempo a definire dopo un'attenta valutazione le modalità organizzative per partire il prima possibile con l'utilizzo di 22 nuovi caschi refrigeranti utili per contrastare la caduta dei capelli delle donne malate di cancro di cui saranno dotate le Breast Unit pugliesi e che vedranno così raddoppiare il numero dei dispositivi già esistenti. Questo è il frutto di un lavoro di grande sinergia tra l'assessorato e l'Asl di Bari che è capofila del progetto e che farà da raccordo, e di grande attenzione e sensibilità dimostrate nei confronti delle pazienti affette da tumore alla mammella con l'obiettivo di migliorare la loro vita rendendola molto più dignitosa". "Abbiamo coordinato questo progetto regionale - dichiara il direttore generale Asl, Antonio Sanguedolce - che in breve tempo doterà i centri regionali di importanti dispositivi per la prevenzione dell'alopecia nelle pazienti che devono affrontare la chemioterapia dopo un intervento chirurgico per tumore al seno". (ANSA).