++ Ex Ilva: Morselli,investiremo su Afo5 e centrale elettrica ++

(ANSA) - TARANTO, 19 GEN - "Uno degli investimenti che faremo e inizieremo quest'anno è il rifacimento di Altoforno 5. Perché rifarlo? Perché per arrivare alla conclusione del piano illustrato dal presidente Bernabè serve continuare a produrre e se Afo4 è a posto, appena rifatto, Afo2 è in condizioni più delicate". Così l'ad di Acciaierie d'Italia Lucia Morselli al tavolo sull'ex Ilva in corso al Ministero delle imprese e del made in Italy secondo fonti presenti all'incontro. La manager ha aggiunto che "un altro investimento è sulla centrale elettrica, che deve garantire molta energia". (ANSA).