++ Ex Ilva: Morselli, 2022 anno complicato, ma siamo in piedi ++

(ANSA) - TARANTO, 19 GEN - "L'anno scorso è stato un anno complicato. L'impatto sul costo energia e anche sul reperimento delle materie prime è stato molto elevato. Per trovare le materie prime c'è stata grossa competizione. Il risultato è stato una forte riduzione del margine di contribuzione. Il Cda ha però scelto di non penalizzare la produzione, cercare di mantenere due altoforni in produzione e un livello produttivo decoroso". Lo ha detto l'Ad di Acciaierie d'Italia Lucia Morselli, secondo quanto si apprende da fonti presenti all'incontro, durante il tavolo sull'ex Ilva in corso al Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit). (ANSA).