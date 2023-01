Comuni: sindaco Bari premia fisico Scamarcio,'dà lustro a città'

(ANSA) - BARI, 16 GEN - Il sindaco di Bari Antonio Decaro questa mattina ha premiato Gaetano Scamarcio, professore ordinario di Fisica sperimentale all'università degli studi del capoluogo pugliese, consegnandogli una targa per aver dato lustro alla città nel corso della sua carriera professionale. La consegna è avvenuta a Palazzo di Città alla presenza, fra gli altri, del presidente della commissione Cultura e università, Giuseppe Cascella. "La lista dei premi collezionati dal professor Scamarcio è lunghissima", ha detto il sindaco complimentandosi con il docente per aver scelto di tornare a Bari dopo molte prestigiose esperienze all'estero, dando così "lustro alla nostra città con la sua attività di formazione e ricerca". Scamarcio è stato infatti insignito del premio Firestone per giovani laureati nel 1985 e del premio di Operosità scientifica della Società italiana di fisica nel 1989.

Ha poi conseguito poi due Nato-Cnr "Advanced Fellowship" nel 1990 e nel 1995 e la "Ambassadorial Fellowship" della "International rotary foundation" nel 1994.

Scamarcio è anche direttore della unità di Bari dell'Istituto di fotonica e nanotecnologie del Centro nazionale delle ricerche nonché autore di oltre 130 pubblicazioni e di numerose ricerche nel campo della fisica della materia, della fotonica e delle nanotecnologie svolte in Italia e all'estero in prestigiose istituzioni di ricerca quali il Max-Planck-Institute for Solid state physics di Stoccarda, il Walter-Schottky-Institute di Monaco di Baviera, i Bell laboratories dell'At&T (poi Lucent technologies), nella sede centrale di Murray Hill, negli Stati Uniti. "Mi emoziona sapere di aver dato lustro alla città - ha detto il docente -. La mia carriera professionale ha radici profonde in questo territorio". "Mi auguro - ha concluso - che Bari sia sempre di più una città universitaria. Su questo nel prossimo decennio vorrei dare il mio contributo". (ANSA).