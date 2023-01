Schlein, 'Pd diviso in Puglia? Dobbiamo confrontarci su idee'

(ANSA) - BARI, 14 GEN - "E' un congresso. Siamo qui per confrontarci sulle idee". Lo ha detto Elly Schlein, deputata e candidata alla segreteria del Pd, a Lecce rispondendo alle domande dei giornalisti sulla spaccatura del Consiglio regionale pugliese diviso a metà tra lei e Bonaccini. Tra i sostenitori di Elly Schlein il presidente del Consiglio regionale Loredana Capone, oggi al fianco della parlamentare nell'assemblea a Lecce. Bonaccini, invece, ha il supporto del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Intervenendo sulla data del prossimo congresso regionale in Puglia del Pd, per il quale manca ancora una data, Elly Schlein, ha precisato che "su questo deciderà il Partito pugliese". (ANSA).