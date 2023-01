Pd: Schlein, io mai stata tra quelli che si facevano cooptare

(ANSA) - LECCE, 14 GEN - "Il mio nel partito è stato un percorso autonomo che mi ha visto sempre impegnata a trovare nuovi metodi ed a raccogliere contributi dalle persone, voti e consenso". Lo ha detto Elly Schlein, deputata e candidata alla segreteria nazionale del Pd, rispondendo a Lecce alle domande dei giornalisti a margine di un incontro. "Non sono mai stata tra quelli - ha aggiunto - che si facevano cooptare, ho sempre fatto la fatica di andare nei luoghi di confine dove a volte prendi anche delle maleparole di chi giustamente purtroppo non crede più che la politica sia uno strumento per migliorare le condizioni materiali delle persone". "Un percorso di grande determinazione e passione, fatto di campagne collettive - ha sottolineato - come quella che stiamo facendo adesso per questo congresso. Ed è lo stesso spirito con cui vorremmo governare il nuovo Partito democratico" (ANSA).