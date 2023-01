Digitale: Atos inaugura nuova sede a Bari, 130 assunzioni

(ANSA) - BARI, 13 GEN - Sono già 130 le nuove assunzioni nei primi 9 mesi di attività a Bari di Atos, la società impegnata nel settore informatico e digitale che questa mattina ha inaugurato la nuova sede nel capoluogo pugliese. Entro il 2024 le assunzioni diventeranno 400. Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco di Bari, Antonio Decaro, l'amministratore delegato di Atos Italia, Giuseppe Di Franco, l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, il rettore del Politecnico, Francesco Cupertino, il rettore dell'Università LUM, Antonello Garzoni.

"Come abbiamo raccontato al momento del nostro insediamento a Bari, nel marzo del 2022, siamo convinti - ha commentato Giuseppe Di Franco, Ceo di Atos Italia - che il modo più efficace per stare su un territorio sia quello di avere un dialogo costante con le istituzioni, con il tessuto produttivo ma anche, in primis, con le università. Per chi opera in settori fortemente competitivi e votati all'innovazione è di primaria importanza, infatti, riuscire ad avere persone con formazione di alto livello, in grado di portare competenze e idee all'interno dell'azienda". "Sul territorio pugliese - ha aggiunto - stiamo trovando un terreno molto fertile. Oltre 130 persone fanno già parte della squadra di Atos e altre continueranno ad aggiungersi, in linea con gli obiettivi di sviluppo che ci siamo dati". (ANSA).