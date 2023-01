Covid: in prima settimana 2023 casi in calo nel Barese, -4%

(ANSA) - BARI, 13 GEN - Nella prima settimana del 2023, dal 2 all'8 gennaio, nel Barese c'è stata una leggera frenata della pandemia Covid-19: il tasso d'incidenza settimanale, infatti, è sceso del 4,5 per cento, passando da 2.998 a 2.863 casi ogni 100mila abitanti. Va avanti la campagna vaccinale anti Covid19, che in questi giorni ha toccato quota 3 milioni 179.159 vaccini somministrati, suddivisi tra 1 milione 123.927 prime dosi, 1 milione e 88.745 seconde, 839.241 terze, 123.227 quarte e 4.019 quinte dosi. Ma il flusso settimanale dei nuovi vaccini non cresce e si attesta appena oltre le 2mila vaccinazioni (2.103), in gran parte (90,7%) costituite da quarte (1.712) e quinte dosi (197), oltre alle terze dosi (183). Salgono a 819.006 i residenti baresi over 12 protetti con tre dosi ("booster"), pari ad una percentuale di copertura complessiva dell'80,7%, con lievi incrementi sia nel gruppo degli over 50 (87,8%) sia tra gli under 50 (73,1%). La quarta dose è stata ricevuta dal 33,4% della popolazione residente dai 60 anni in su, per un totale di 101.416 somministrazioni. I cittadini con più di 80 anni si confermano i più vaccinati anche con quattro dosi (48,1%), oltre che con tre (95,4%). (ANSA).