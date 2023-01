Rischio frana, chiuso sentiero nel Parco della Murgia materana

(ANSA) - MATERA, 12 GEN - "A seguito di sopralluoghi effettuati nelle scorse ore dal presidente e da un funzionato dell'Ente parco della Murgia materana", lo stesso Ente ha emesso un'ordinanza di chiusura immediata del sentiero 406 che conduce dall'ingresso di Porta Pistola al Belvedere, attraversando il "Ponte Sospeso" nella città dei Sassi.

In un comunicato è specificato che "la decisione è determinata dalla presenza di una frattura su uno sperone roccioso che potrebbe causare gravi rischi per la sicurezza pubblica. L'Ente ha provveduto a informare l'Amministrazione comunale, proprietaria dell'area, e il comandante dei Vigili del Fuoco per valutarne la gravità". (ANSA).