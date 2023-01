Migranti: sarà demolito peschereccio incagliato al largo Puglia

(ANSA) - LECCE, 09 GEN - Sarà demolito il peschereccio incagliato dallo scorso 18 dicembre a poche decine di metri dalla costa di Torre Veneri (Lecce), a ridosso di un'area utilizzata per esercitazioni militari. In base a quanto accertato dalle indagini, il peschereccio era stato utilizzato per trasportare i 580 migranti soccorsi il 20 novembre scorso al largo della costa sud orientale della Sicilia e poi è stato spinto dalle correnti fino in Puglia. Posto sotto sequestro dall'autorità giudiziaria e scongiurato il rischio di inquinamento, l'imbarcazione sarà demolita dall'Agenzia delle Dogane.

Anche il peschereccio che si è arenato a Torre San Giovanni, marina di Ugento, lo scorso 16 dicembre, sarà demolito. A bordo furono trovati indumenti, contenitori in plastica per acqua potabile e alimenti con etichetta araba, tutti elementi che hanno portato gli inquirenti a ipotizzare che anche questa imbarcazione sia stata utilizzata per il trasporto di migranti.