Covid: in Puglia 1 morto e 430 nuovi casi, il 9,37% dei test

(ANSA) - BARI, 09 GEN - Oggi in Puglia si registrano 430 nuovi casi di positività al Covid su 4.586 test giornalieri per una incidenza del 9,37% (ieri 14,5%). Una persona è deceduta (ieri 4).

I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 139, nella provincia Bat 36, in quella di Brindisi 45, nel Foggiano 50, in provincia di Lecce 106, in provincia di Taranto 52. Sono risultate positive in Puglia anche due persone residenti fuori regione.

Complessivamente in Puglia ci sono 18.843 positivi 253 dei quali sono ricoverati in area non critica (ieri 258) e 16 in terapia intensiva (come ieri). (ANSA).