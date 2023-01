Abbattuti in Salento vecchi lidi in area demaniale

(ANSA) - TREPUZZI, 09 GEN - Ruspe in azione questa mattina nella nella marina di Casalabate dove hanno preso il via i lavori di demolizione di una serie di immobili di lidi balneari risalenti a 60 anni fa ricadenti in area demaniale. Si tratta del primo dei tre lotti inseriti dal Comune di Trepuzzi nel progetto di riqualificazione della marina. Gli immobili un tempo ospitavano i camerini con spogliatoio e servizio doccia in spiaggia. Una colata di cemento per 300 metri lineari, che oscurava un vasto tratto di mare.

Un intervento di rigenerazione complesso a causa di una proprietà controversa, inizialmente finanziato dal Fondo L.

145/2018 comma 139 e successivamente confluito nel PNRR per un importo pari a 2 milioni e 500 mila euro, stanziati nell'ambito di un progetto che prevede l'abbattimento e il completamento dell'opera prevista da una programmazione più organica di riqualificazione dell'intera marina e già inserita nel CIS sottoscritto con l'Agenzia per la Coesione Territoriale. (ANSA).