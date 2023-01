Ritrovato morto pescatore disperso in lago Varano

(ANSA) - FOGGIA, 03 GEN - E' stato ritrovato morto Giuseppe D'Andrea pescatore di 78 anni di Carpino (Foggia) disperso da ieri pomeriggio nel lago di Varano sul Gargano. A trovare il cadavere rimasto inpigliato in una cima al centro del lago sono stati i carabinieri che già in mattinata avevano recuperato a riva l'imbarcazione dell'uomo. Il 78enne era uscito per una battuta di pesca ieri pomeriggio; i familiari non vedendolo rientrare avevano immediatamente dato l'allarme ai soccorsi.

(ANSA).