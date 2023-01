Migranti: Geo Barents, ucciso chi non poteva pagare viaggio

(ANSA) - BARI, 03 GEN - "Un ragazzo ci ha raccontato di aver visto con i propri occhi persone essere uccise davanti a lui perché non avevano abbastanza soldi per pagare il viaggio.

Questa è la realtà di quello che avviene in Libia, di quello che avviene nel Mediterraneo centrale in cui ogni momento è importante tra la vita e la morte". E' quanto afferma Fulvia Conte, responsabile dei soccorsi a bordo della Geo Barents, la nave che domani mattina verso le ore 7 arriverà al porto di Taranto con 85 persone a bordo. (ANSA).