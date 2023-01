Incendi nel Brindisino, danneggiate auto e abitazioni

(ANSA) - BRINDISI, 02 GEN - Un incendio le cui cause sono da accertare ha danneggiato la scorsa notte tre auto a San Michele Salentino (Brindisi). I mezzi erano parcheggiati l'uno vicino all'altro in via Cairoli 15. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Il rogo ha danneggiato anche le facciate esterne delle abitazioni. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'origine del rogo che sarebbe partito da una Ford Kuga, per poi coinvolgere le altre due vetture. Le forze dell'ordine hanno già acquisito le immagini di alcune telecamere della zona. (ANSA).