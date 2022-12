Ratzinger: arcivescovo Bari, comunità raccolta in preghiera

(ANSA) - BARI, 31 DIC - L'arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano, si "raccoglie in preghiera con tutto il popolo della diocesi in occasione del transito al Padre di papa Benedetto XVI". "Tutti i presbiteri e le comunità - evidenzia in una nota - sono invitati a rendere grazie al Signore per il suo ministero e la sua testimonianza, ricordandolo nelle celebrazioni di questi giorni".

L'arcivescovo celebrerà l'eucaristia in suffragio di Benedetto XVI domani a Bari alle 11.15 in Cattedrale. (ANSA).