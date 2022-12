Marcia pace nel Barese, mons. Ricchiuti 'ogni guerra è inutile'

(ANSA) - BARI, 31 DIC - "Abbiamo iniziato questo cammino di pace, formato da quei silenziosi ma operosi artigiani e messaggeri di pace. Siamo volti che vogliono far sentire forte il desiderio della pace in un'umanità ancora oggi sconvolta da guerre e violenze. Il nostro abbraccio raggiunga quanti soffrono, piangono e muoiono sotto i bombardamenti di ogni inutile guerra". Lo ha detto il presidente di Pax Christi, monsignor Giovanni Ricchiuti, ad Altamura (Bari) dov'è in corso la 55esima marcia nazionale per la pace, dopo due anni di pausa dovuta alla pandemia. Partecipano alcune centinaia di persone e si stima che nel corso delle quattro tappe del percorso saranno oltre duemila.

L'appuntamento è organizzato dalla commissione episcopale per i problemi Sociali e il Lavoro, la Giustizia e la Pace della Cei, dall'Azione Cattolica, Caritas e Pax Christi Italia, e dalla Diocesi di Altamura, Gravina, e Acquaviva delle Fonti.

La marcia è partita dal parcheggio antistante la Casa Circondariale di Altamura e poi si snoderà lungo le strade della cittadina pugliese. (ANSA).