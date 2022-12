Capodanno: in Salento concerto orchestra Notte Taranta

(ANSA) - BARI, 31 DIC - L'orchestra popolare de La Notte della Taranta aprirà il nuovo anno domani alle 20 a Galatina (Lecce) con un "concerto speciale: due ore di puro spettacolo - informano gli organizzatori - in un viaggio sonoro e danzante che farà vivere al pubblico l'atmosfera magica del Concertone" estivo "con la musica tradizionale che si fonde con le sonorità delle migliaia di artisti italiani e internazionali incontrati sul palco della Taranta in 25 anni di storia".

Nella città di San Paolo delle Tarante, i tamburelli della festa sono pronti ad invadere piazza San Pietro e piazza Dante Alighieri per salutare il 2023 a ritmo di pizzica. Sul palco saliranno i cantori dell'Orchestra Popolare, i musicisti e i tamburellisti.

Meta leggendaria tra Medioevo e Rinascimento, Galatina punta oggi alla qualità dell'offerta turistica invernale proponendo al pubblico l'eccellenza della musica popolare. Lo spettacolo si aprirà alle 19.45 con la coreografia dedicata alla rinascita del paesaggio salentino distrutto dalla Xylella. L'associazione Olivami, che ha promosso l'adozione degli alberi di ulivo e realizzato il Parco Ulivi della Taranta, donerà 100 litri d'olio alla famiglie bisognose di Galatina ai quali si aggiungeranno i pacchi alimentari di Taranta Solidale. Alle 20 il concerto, alle 22:30 Galatina e Friends. Il concerto di Capodanno è un progetto della Fondazione Notte della Taranta in collaborazione con il Comune di Galatina e sostenuto dal Teatro Pubblico Pugliese.

(ANSA).