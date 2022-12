Capodanno: Bari pronta per concerto in piazza, 'siamo carichi'

(ANSA) - BARI, 31 DIC - A tre anni dall'ultimo concerto di Capodanno in piazza nel 2019, Bari è pronta a festeggiare l'arrivo del nuovo anno con La Rappresentante di lista, i Boomdabash e Rkomi che si esibiranno dalle ore 22 in piazza Libertà nel capoluogo pugliese, baciato oggi da un sole quasi primaverile.

In una conferenza stampa che si è tenuta poco fa nella sede del Comune, Bighi, in rappresentanza dei Boomdabash, ha detto che il gruppo salentino è "molto emozionato anche perché stasera sarà un ritorno ufficiale sul palco con un vero live dopo lo stop dovuto alla pandemia: siamo carichi". Antonio Decaro ha ricordato che anni fa, dopo essere diventato sindaco, era in vacanza con la sua famiglia a Gallipoli dove incontrò i Boomdabash e sua figlia gli chiese di fare una foto con loro. "Mi avvicinai - ha detto Decaro - ma furono loro a chiedermi di fare una foto con me: da quel giorno sono diventato l'idolo di mia figlia". Il sindaco ha poi evidenziato che in questi giorni a "Bari ci sono molte persone venute per assistere al concerto" e ha ribadito l'importanza di eventi come questo che aiutano il turismo. Il concerto infatti sarà trasmesso in diretta su Telenorba e con Bari si collegherà tre volte anche Canale 5 per il Capodanno in Musica.

Luca Scandale, direttore di Pugliapromozione, ha poi annunciato che è in fase di realizzazione uno spot con i Boomdabash sulla gestione dei rifiuti e ha lanciato un appello perché anche stasera, in occasione del concerto, ci sia senso di responsabilità da parte del pubblico. L'assessore comunale alla Cultura, Ines Pierucci, ha infine sottolineato che Bari offre sempre "più occasioni per essere scelta come meta di viaggio: siamo felici che questa città diventi sempre più europea".

