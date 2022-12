Covid: in Puglia 6 morti e 1.897 casi, il 23,17% dei test

(ANSA) - BARI, 30 DIC - Oggi in Puglia si registrano 1.897 nuovi casi su 8.178 test giornalieri per una incidenza del 23,17% (ieri era del 18,39%). I decessi registrati sono stati sei (ieri nove).

I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 613, nella Bat 124, nel Brindisino 164, in provincia di Foggia 247, in quella di Lecce 466, nel Tarantino 255. Sono risultate positive in Puglia anche 27 persone non residenti.

Delle 15.376 persone attualmente positive 252 sono ricoverate in area non critica (ieri 256) e 13 in terapia intensiva (come ieri). (ANSA).