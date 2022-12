Capodanno: Matera brinderà con le canzoni di Gigi D'Alessio

(ANSA) - MATERA, 30 DIC - Cinquanta brani, che ripercorreranno 30 anni di carriera, nella scaletta del concerto di Capodanno a Matera di Gigi D'Alessio. Lo si è appreso oggi nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'evento, organizzato dall'Amministrazione comunale e da Telenorba, che trasmetterà la serata - condotta da Veronica Pellegrino e Mauro Dal Sogno - con una diretta tv a partire dalle 23, e collegamenti con il capodanno di Canale 5.

D'Alessio si è esibito già due volte in passato nella Città dei Sassi, al Teatro Duni e alla Cava del Sole. ''Matera - ha detto il cantante - è città particolare, antica e moderna. Mi sento anch'io così. Matera resterà capitale della cultura e d'esempio per tutto il Sud per quanto ha fatto e potrà fare. La mia ricchezza è il pubblico e vedere dopo anni le ragazzine di un tempo che venivano ai concerti e adesso ritornano, madri con i figli, è una vittoria''.

Nel corso della conferenza stampa - che ha visto la partecipazione oltre che del cantante, del sindaco di Matera, Domenico Bennardi, del presidente della Provincia, Piero Marrese, e dei conduttori della serata - sono stati forniti alcuni dati organizzativi: al concerto, gratuito, che si terrà sul piazzale del castello Carlo Tramontano, si potrà accedere a partire dalle 19.30 e con una capienza massima di 3.750 spettatori. (ANSA).