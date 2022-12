Nuovi itinerari e panchine digitali tra trulli Alberobello

(ANSA) - BARI, 29 DIC - Nuovi itinerari urbani ed extra-urbani per favorire il turismo sostenibile ed esplorare le bellezze ed il suggestivo contesto dei trulli, panchine digitali con wi-fi, un'app con le informazioni turistiche in quattro lingue. Sono questi alcuni degli interventi che saranno saranno realizzati ad Alberobello (Bari), dopo un finanziamento di 400mila euro ottenuto dall'amministrazione comunale che ha candidato il progetto ad un bando del Ministero del Turismo.

Bando finalizzato alla valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico-culturale con siti Unesco e delle città creative dell'Unesco.

Tra le aree extraurbane interessate dal progetto ci sarà l'area di Coreggia, "particolare e unica dal punto di vista rurale e ambientale", per la presenza della ciclovia dell'Acquedotto, e per la caratteristica zona di interesse carsico del 'Canale di Pirro'. I nuovi itinerari offriranno la possibilità di visitare la città di Alberobello, ma anche di esplorare altre aree limitrofe.

Itinerari per i quali ci sarà il supporto di pannelli informativi con presenza di QR-Code, che permetteranno a ciascun fruitore, attraverso l'utilizzo del proprio dispositivo mobile, di avvicinarsi alla conoscenza di quei monumenti, di quei luoghi, di quegli spazi o aree che racconteranno il vissuto di una città straordinariamente unica. Gli itinerari saranno strutturati per chi visiterà la città a piedi, soffermandosi nel solo centro storico, e per chi invece preferirà l'utilizzo di bici (di proprietà o noleggiate) anche attraverso il territorio circostante. (ANSA).