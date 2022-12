Manovra: Emiliano, governo protegge i ricchi e non i poveri

(ANSA) - BARI, 29 DIC - "Questo è un governo che protegge i ricchi e non si interessa dei poveri", che ha "demolito in maniera raffazzonata il Reddito di cittadinanza", ha "mancato la promessa di aumentare le pensioni, non ha finanziato ulteriormente la sanità" e ha avuto "cura soprattutto di coloro che avevano vantaggio dall'utilizzo del contante". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine di una conferenza stampa a Bari di presentazione degli eventi del Capodanno in Puglia.

"E' un governo - ha aggiunto - che sta chiaramente da una parte, un governo di destra e quindi un governo che colpisce i più deboli". (ANSA).