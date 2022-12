Ac Foggia e Coni presentano progetto "Acinbus"

(ANSA) - FOGGIA, 29 DIC - L'Automobile Club Foggia e il CONI Delegazione Provinciale hanno indetto una conferenza stampa il 28 dicembre 2022 per presentare il progetto dell'Automobile Club Foggia "Acinbus". L'iniziativa prevede la presentazione delle attività istituzionali e della federazione ACI "in abbinamento a un programma itinerante su mezzi di trasporto appositamente attrezzati e arredati per un percorso urbano (o eventualmente extraurbano) con soste prestabilite". Acinbus si pone l'obiettivo di coinvolgere, oltre che tutto il territorio provinciale, anche eventuali altre amministrazioni pubbliche e private che vorranno aderire. In quest'ottica ha stretto il primo importante e prestigioso accordo di collaborazione con il CONI Delegazione di Foggia.

Il progetto mirerà ad accrescere l'immagine del gruppo ACI e del CONI sul territorio provinciale e a consolidare i rapporti di collaborazione e di sinergica interazione tra l'AC Foggia ed il CONI. Si avvarrà altresì della pubblicazione di articoli, inerenti il relativo programma in linea con le mission dell'ACI e del CONI, oltre che sui canali di diffusione istituzionale, anche con l'ausilio degli organi di stampa locale. (ANSA).