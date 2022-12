Petruzzelli: nel 2023 arrivano i Concerti del mattino

(ANSA) - BARI, 28 DIC - L'apertura della Stagione Concertistica 2023 è il primo appuntamento della Fondazione Petruzzelli per il 2023. Giovedì 5 gennaio alle 20.30 il maestro Hansjorg Albrecht, direttore principale ospite per la Musica Sinfonica, dirigerà l'Orchestra del Teatro con il solista d'eccezione il pianista di fama mondiale Michail Pletnev. In programma Ouverture dall'opera Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto n. 24, in do minore, K491 per pianoforte e orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart, Vita d'eroe, poema sinfonico, op. 40, di Richard Strauss.

Novità del 2023 saranno i Concerti del mattino, in programma la domenica alle 11.30, con biglietti al costo di 5 euro.

Domenica 8 gennaio alle 11.30 in cartellone il primo appuntamento della rassegna, dedicata a solisti d'eccezione, ospiti speciali e organici composti dai Professori d'Orchestra del Teatro Petruzzelli, con la pianista Rita Marcotulli nel concerto "Autoritratto".

Sabato 14 gennaio alle 19.00 nel foyer del Teatro Petruzzelli avrà luogo la Conversazione sull'opera dedicata a Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, su libretto di Cesare Sterbini, tratto dalla commedia omonima francese di Pierre Beaumarchais del 1775, che inaugurerà la Stagione d'Opera 2023, domenica 22 gennaio alle ore 18.

Giovedì 26 gennaio alle 20.30, per la Stagione Concertistica 2023, il maestro Fabrizio Cassi dirigerà il Coro del Teatro Petruzzelli. Domenica 29 gennaio alle 11.30 i Concerti del mattino proporranno un appuntamento musicale con la Petruzzelli Brass Orchestra. (ANSA).