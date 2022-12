Comuni: a Bari a Capodanno torna la Marcialonga Nicolaiana

(ANSA) - BARI, 28 DIC - Dopo due anni di stop a causa della pandemia, il primo gennaio torna a Bari la tradizionale Marcialonga Nicolaiana, la passeggiata sportiva verso il mare nata dopo i Giochi del Mediterraneo per avvicinare le istituzioni e i cittadini al mare, sotto l'egida di San Nicola.

La manifestazione è stata presentata questa mattina nel Comune di Bari dall'assessore allo Sport Pietro Petruzzelli. Presenti, fra gli altri, la presidente di Uisp Bari Veronica D'Auria, il dirigente Uisp Bari Elio Di Summa e il presidente dell'associazione Bersaglieri Bari Giorgio Riccio. La passeggiata ludico-motoria è aperta gratuitamente a tutti i cittadini. È prevista l'iscrizione obbligatoria inviando una mail con nome, cognome e data di nascita a bari@uisp.it o bari@csi-net.it. L'appuntamento è fissato alle 10.30 nel piazzale antistante la Basilica di San Nicola: la partenza è prevista alle 11.30, dopo la benedizione del priore.

"Ultimamente abbiamo dovuto fare a meno di questo evento, ma quest'anno abbiamo deciso di ridare vigore alla manifestazione, soprattutto grazie all'impegno della rete delle associazioni che si sono unite per dar vita a un evento che punta a valorizzare lo stare insieme in allegria - spiega Petruzzelli -. Viste le condizioni climatiche favorevoli, spero siano in tanti a partecipare, magari anche qualche turista che ha deciso di trascorrere le vacanze nella città di Bari per iniziare il nuovo anno". Per consentire lo svolgimento della manifestazione la polizia locale ha disposto per il primo gennaio 2023, dalle 11.30, il divieto di circolazione sul seguente percorso: piazza San Nicola, largo Urbano II, corte del Catapano, strada Palazzo di Città, strada Fragigena, piazza Mercantile, piazza del Ferrarese, piazzale IV Novembre, lungomare A. di Crollalanza, piazza A. Diaz, lungomare N. Sauro, piazza Gramsci, lungomare Perotti, corso Trieste, spiaggia Pane e Pomodoro. (ANSA).