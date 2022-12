Renzo Rubino canta per ospiti Rsa a Taranto

(ANSA) - TARANTO, 27 DIC - Il cantautore Renzo Rubino, in giro con il suo speciale tour delle feste "Porto il Natale", ha fatto tappa alla Fondazione Cittadella della Carità di Taranto, esibendosi per gli ospiti della Rsa 'L'ulivo'. L'artista, originario di Martina Franca (Taranto), sarà in giro fino a metà gennaio con il suo nuovo progetto live, unico nel suo genere. Ha infatti ideato un Tour in Salotto chiamato "Porto il Natale", che userà come palcoscenici i salotti e i luoghi del cuore di quanti lo seguono con affetto. Nell'ambito del programma Renzo Rubino ha dato la disponibilità a esibirsi per gli ospiti della Rsa. "Ha cantato per loro - sottolinea il presidente della Fondazione Cittadella della Carità, Salvatore Sibilla - riuscendo a farsi accompagnare, mentre si esibiva, dal battito delle loro mani. Voce e pianoforte, Rubino ha regalato emozioni uniche. Ringrazio l'artista e i volontari di Mister Sorriso Odv-Ets, che hanno aiutato a sistemare i pazienti, tutti in sedia a rotelle".

Il concerto si è concluso con il brano "Il postino (Amami uomo)", con il quale Rubino partecipò nel 2013 al Festival di Sanremo-Categoria Giovani, aggiudicandosi il premio della critica "Mia Martini". (ANSA).