Droga: in casa oltre 700 gr di sostanze, giovane arrestato

(ANSA) - MATERA, 27 DIC - La Polizia ha arrestato un giovane di 20 anni, di Matera, dopo aver trovato nella sua abitazione 731 grammi di cocaina ed hascisc. L'arresto - convalidato dal gip, che ha ordinato la detenzione in carcere - è avvenuto in collaborazione con gli agenti della questura di Bari.

Fermato per un controllo, il giovane è stato trovato in possesso di una "modica quantità" di cocaina e di 700 euro. In casa gli agenti hanno trovato 138 grammi di cocaina e 593 di hascisc, oltre a due bilancini di precisione, materiale per confezionare le dosi e oltre 1.300 euro. (ANSA).