Incidenti stradali: bimbo di 8 anni muore nel Foggiano

(ANSA) - FOGGIA, 26 DIC - Un bimbo di otto anni di origine albanesi è stato travolto e ucciso ieri pomeriggio lungo la Ss 90 la strada che conduce a Borgo Segezia a pochi chilometri da Foggia. Alla guida dell'autovettura c'era una donna che si è fermata a prestare i primi soccorsi. A quanto si apprende il piccolo stava giocando sul ciglio della strada in una zona di campagna quando sarebbe stato travolto dal veicolo in corsa. E' stato immediatamente trasportato al policlinico Riuniti di Foggia dove è morto poco dopo il suo ricovero. Sul posto per i rilievi hanno operato gli agenti della polizia stradale. (ANSA).