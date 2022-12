Cade e parte colpo di fucile, cacciatore muore nel Brindisino

(ANSA) - BRINDISI, 25 DIC - Un 57enne di San Michele Salentino (Brindisi) è morto questa mattina al termine di una battuta di caccia nelle campagne di Ostuni, per un colpo di fucile che, accidentalmente, sarebbe partito dalla stessa arma dell'uomo colpendolo al petto. Secondo una prima ricostruzione il 57enne, che si trovava in compagnia di altri suoi due amici, sarebbe inciampato mentre stava riponendo il fucile in auto per far rientro a casa. Inutile ogni tentativo di soccorso dei sanitari giunti sul posto. Le indagini sono affidate ai carabinieri, con la Procura di Brindisi che ha disposto il sequestro del fucile. (ANSA).