Ha un malore mentre è sul monopattino, 16enne muore a Lecce

(ANSA) - LECCE, 24 DIC - Un adolescente di 16 anni è morto stamattina per cause naturali mentre era a bordo del suo monopattino. E' accaduto a Castromediano, una frazione di Cavallino, Comune alle porte di Lecce. Il ragazzino ha avvertito un forte dolore al petto e si è accasciato sull'asfalto. E' stato quindi soccorso e portato in ospedale dove è morto in rianimazione. Secondo alcune fonti, il sedicenne era affetto da problemi cardiologici. (ANSA).