Natale: torna il Presepe vivente dei giovani a Taurisano

(ANSA) - TAURISANO (LECCE), 23 DIC - Dopo due anni di stop imposto dalla pandemia, nel centro storico di Taurisano (Lecce) torna il tradizionale appuntamento con il Presepe vivente dei giovani, giunto alla quattordicesima edizione. A mettere in scena la Natività, il 25 dicembre e l'1 e 6 gennaio dalle 19 alle 22.30, saranno bambini e adolescenti insieme alle loro famiglie.

Non cambia lo spirito della manifestazione che resta quello di coinvolgere adulti, giovani e famiglie nella vita religiosa e civile della città, attraverso la rappresentazione del mistero del Natale. Il Presepe vivente è ambientato in un palazzo storico e signorile corso Umberto I, di fronte alla Chiesa Matrice della Trasfigurazione, già sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso e realizzato agli inizi del Novecento da famiglie borghesi del posto. Nelle varie sale saranno rappresentate le scene tipiche del Salento degli antichi mestieri e attività e che richiamano, nell'immaginario collettivo, la Betlemme di duemila anni fa.

"La manifestazione di quest'anno rappresenta, per certi versi, un nuovo inizio - spiegano gli organizzatori -.

L'entusiasmo dei ragazzi e la collaborazione di tutti hanno permesso di superare molti ostacoli e regalare alla città un momento comunitario significativo". (ANSA).