Ex Ilva: disordini a consiglio fabbrica, ferito sindacalista

(ANSA) - TARANTO, 23 DIC - Tensione altissima al consiglio di fabbrica dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto organizzato da Fiom, Uilm e Usb per fare il punto sulla vertenza. Alcune decine di lavoratori hanno occupato per alcune decine di minuti la statale 7 in corrispondenza della direzione aziendale. Ci sono stati scontri tra vigilanti e lavoratori che hanno coinvolto anche rappresentanti sindacali con il lancio di fumogeni, urla e spintoni. Durante il parapiglia Francesco Rizzo dell'esecutivo confederale Usb è caduto per terra, riportando traumi alle costole. Il sindacalista ha poi accusato un malore ed è stato portato in ospedale. (ANSA).