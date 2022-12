Natixis rifinanzia il parco eolico di Renexia a Taranto

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Il parco eolico offshore Beleolico di Renexia (gruppo Toto) nel porto di Taranto in Puglia è stato rifinanziato con 83,9 milioni di euro. Natixis ha agito in qualità di Structuring MLA, Underwriter, Bookrunner, Hedging Bank e Agent Bank, precisa una nota.

Il parco è costituito da dieci turbine da 3 MW installate in prossimità di una diga frangiflutti situata davanti alla banchina del porto industriale.

La costruzione è stata completata questa primavera e garantirà una produzione annua di energia elettrica di oltre 58 GWh, sufficiente a soddisfare la domanda di circa 60.000 persone, e consentirà, nel corso della sua vita, un risparmio di circa 730mila tonnellate di CO2. (ANSA).