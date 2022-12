Clima: l'università di Bari in missione in Antartide

(ANSA) - BARI, 22 DIC - Ci sarà anche l'università degli Studi di Bari alla 38esima spedizione italiana in Antartide del Pnra, il Programma nazionale di ricerca in Antartide. Il dipartimento di Scienze della Terra e geoambientali è infatti una delle quattro unità operative che fornirà personale per realizzare il progetto Disgeli (Drone-based acquISition and modelling of morpho-stratigraphic data along the Trrra Nova Bay coastline). La missione impegnerà il docente Giuseppe Mastronuzzi con colleghe e colleghi delle altre tre unità operative (Cnr Ismar di Bologna, Enea - università di Bologna e università di Pisa) nei prossimi mesi di gennaio e febbraio, fa sapere l'università di Bari in una nota. Sfruttando innovative tecnologie robotiche, anche grazie all'analisi di immagini satellitari, i ricercatori raccoglieranno dati geofisici e geomorfologici dei fondali marini e della superficie topografica della Baia di Terra Nova (Victoria Land, Antartide) e lungo le sue coste. Obiettivi del progetto sono quelli di ricostruire le fasi temporali delle variazioni del livello del mare e della linea di riva e dei ghiacciai dopo l'ultimo massimo glaciale di circa 20mila anni fa. (ANSA).