Traffico Italia-Albania,14 arresti e sequestro 2300 kg droga

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Alle prime luci dell'alba la Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito 14 ordini di carcerazione per traffico internazionale di ingentissimi quantitativi di sostanze stupefacenti emessi dalla procura generale di Bari. Nove cittadini italiani e 5 di nazionalità albanese sono i destinatari dei provvedimenti. Nel complesso l'attività di indagine, avviata nel maggio 2016, ha permesso di sequestrare oltre 2300 chilogrammi di droga tra marijuana, cocaina ed eroina, sottraendo alle associazioni criminali proventi stimati in oltre 15 milioni di euro per un totale di circa 7 milioni di dosi singole ricavabili dallo spaccio al dettaglio. (ANSA).