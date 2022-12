Polizia scopre una tonnellata fuochi artificio illegali a Lecce

(ANSA) - LECCE, 21 DIC - Gli agenti della squadra mobile della Questura di Lecce hanno sequestrato una tonnellata di fuochi d'artificio illegali. Dopo la scoperta, all'interno di un stabile, un 51enne di Lecce è stato denunciato per detenzione illegale di giochi pirotecnici e materiale esplodente.

L'ingente quantitativo è stato affidato in 'custodia giudiziale' ad una ditta specializzata per questo tipo di stoccaggi.

Sono in corso ulteriori accertamenti degli investigatori finalizzati ad accertare le responsabilità penali su possibili acquirenti che poi avrebbero immesso sul mercato clandestino il materiale sequestrato. (ANSA).