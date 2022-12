Migranti: in 96 sbarcano in Salento, 25 i minori

(ANSA) - LECCE, 21 DIC - Un veliero con a bordo 96 migranti e' stato intercettato nella notte da unità navali della Gdf a sette miglia dal capo di Leuca in Salento. L'imbarcazione battente bandiera Usa, è giunta al porto di Leuca poco dopo l' una. Secondo le prime verifiche i migranti sarebbero di nazionalità afgana ed iraniana. In particolare a bordo dell'imbarcazione sono stati soccorsi 49 adulti, 22 donne e 25 minori accompagnati. Ultimate le operazioni di accoglienza e identificazione sono partiti da Leuca diretti al centro di accoglienza don Tonino Bello di Otranto (Lecce). Sono in corso accertamenti dei militari finalizzati ad individuare eventuali scafisti, la dinamica dell'evento e la località di partenza del veliero. (ANSA).