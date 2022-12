Manovra: rifinanziato fondo residenti Tamburi per danni ex Ilva

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Rifinanziato il fondo a sostegno dei residenti nel quartiere Tamburi di Taranto per i danni ai loro immobili derivanti dall'esposizione all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici ex Ilva. Un emendamento alla manovra a firma del Pd e approvato in commissione Bilancio prevede, infatti, per il fondo istituito a questo scopo, uno stanziamento di 3,5 milioni nel 2023 e 4,5 a decorrere del 2024.

Il fondo finanzia gli indennizzi che i giudici hanno riconosciuto con sentenza definitiva o con "provvedimento di insinuazione allo stato passivo della procedura concorsuale".

Salta il tetto al 20% del valore dell'immobile ma resta fino a un massimo di 30mila euro. (ANSA).