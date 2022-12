Calcio: a Potenza donazioni di pasta a lunga conservazione

(ANSA) - POTENZA, 21 DIC - "Prosegue la proficua collaborazione tra l'associazione Io Potentino ed il Potenza Calcio". In un comunicato è specificato che "venerdì 23 dicembre, dalle ore 12.30 alle 14.30 e dunque prima dell'inizio della partita di campionato Potenza Calcio-Fidelis Andria (serie C, girone C), i volontari dell'associazione, impegnata da anni nel progetto di contrasto alla povertà Magazzini Sociali, saranno presenti nei pressi dei varchi di accesso allo stadio Viviani, per ritirare le donazioni di pasta a lunga conservazione da parte dei tifosi e non che vorranno aderire".

L'iniziativa "rientra nell'ambito di SoloPasta organizzata nel periodo natalizio dall'associazione Io potentino in sinergia con la Caritas Diocesana di Potenza - Muro Lucano-Marsico Nuovo.

Da sempre il pubblico rossoblù non ha mai fatto mancare il proprio sostegno alle iniziative solidali: l'invito è di accorrere numerosi per donare un lieto Natale anche alle persone meno fortunate". (ANSA).