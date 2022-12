Sisto, valuteremo se cancellare o cambiare abuso ufficio

(ANSA) - BARI, 20 DIC - "C'è la necessità di intervenire sul reato di abuso di ufficio. Siamo di fronte a cinquemila iscrizioni sul registro degli indagati in un anno, con sole 27 sentenze di condanna". Lo ha detto il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, a margine di un convegno a Bari. "I processi durano anche quattro anni - ha proseguito - quindi una revisione è necessaria. Si valuterà se cancellare la norma o intervenire per rendere più tipiche alcune forme di abuso di ufficio in modo da evitare che questa norma incida negativamente sulla fisiologia dell'attività amministrativa".

