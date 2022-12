Chiese russe invitate a preghiera pace Bari,ma non rispondono

(ANSA) - BARI, 20 DIC - Alla preghiera di pace per l'Ucraina che si svolgerà domani a Bari sono state invitate anche le Chiese russe ma "al momento non abbiamo ricevuto risposta": lo ha precisato stamani l'arcivescovo di Bari, Giuseppe Satriano, durante la conferenza stampa di presentazione. "E' un momento preparato nel tempo", ha aggiunto Satriano evidenziando che è "una guerra che molti russi non avvertono come necessaria e che anzi rifuggono".

Alla preghiera di domani, che si terrà sulla tomba di San Nicola, a Bari, parteciperanno, oltre al cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei e al vicepresidente della Cei, monsignor Francesco Savino, anche i delegati della Conferenza episcopale della Chiesa romano cattolica in Ucraina, della Chiesa greco-cattolica in Ucraina e dell'Esarcato apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino in Italia.

Alla preghiera saranno presenti anche il sottosegretario di Stato per la Difesa, Isabella Rauti, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il sindaco di Bari, Antonio Decaro.

(ANSA).